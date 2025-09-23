Гончарук: я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю

Нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук заявил, что не станет смотреть чемпионат мира по хоккею и Олимпиаду-2026 без участия россиян.

«Они не удивляют. Наверное, другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют. Думаю, на этой почве команду и не допускают. Я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю», — приводит слова Гончарука ТАСС.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.