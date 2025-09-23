Скидки
Ротенберг: Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира

Ротенберг: Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг оценил дебют форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Арсения Грицюка в НХЛ.

— Арсений Грицюк очень здорово дебютировал в «Нью‑Джерси», набрав сразу два очка в контрольном матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс». Видно, как его хорошо подготовили в прошлом сезоне.
— Я общался с Сеней. Он счастлив, что забил. Но надо работать дальше. Мы обсудили все детали, которые нужно улучшить. И он сам знает, над чем ему работать. Он большой молодец. Сеня — очень одарённый игрок. С его талантом, если он захочет, Грицюк может выйти на уровень любого хоккеиста мира. Не буду сейчас называть громкие фамилии. Вы их сами все знаете. Но при правильной работе Арсения ждёт бурный прогресс. Он одарён физически, талантлив. Мы видели мало равных Грицюку игроков, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

