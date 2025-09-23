Скидки
Игорь Никитин оценил гостевую победу ЦСКА над «Адмиралом»

Игорь Никитин оценил гостевую победу ЦСКА над «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (5:4) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5)     0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5)     2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5)     2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5)     2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5)     3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4)     4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5)     4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)    

«Важная победа для нас. Плюс болельщикам, думаю, хоккей понравился, и нужно отдать должное команде гостей – сражалась, но в концовке где-то удача была на нашей стороне. Парни сражались – да, было много ошибок, однако по самоотдаче и по командной игре это был хороший момент. Не хватает стабильности? Есть такая пословица: «Стабильность – признак мастерства». Тому, как нужно играть на команду в какое время и при каком счёте, мы сейчас только учимся», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений.

Видео
«Адмирал» отыгрался с 2:4 в третьем периоде, но проиграл ЦСКА в концовке матча
