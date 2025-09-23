Игорь Никитин оценил гостевую победу ЦСКА над «Адмиралом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (5:4) во Владивостоке.

«Важная победа для нас. Плюс болельщикам, думаю, хоккей понравился, и нужно отдать должное команде гостей – сражалась, но в концовке где-то удача была на нашей стороне. Парни сражались – да, было много ошибок, однако по самоотдаче и по командной игре это был хороший момент. Не хватает стабильности? Есть такая пословица: «Стабильность – признак мастерства». Тому, как нужно играть на команду в какое время и при каком счёте, мы сейчас только учимся», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений.