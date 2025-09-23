«Игра есть, а очков нет». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от ЦСКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от ЦСКА (4:5) в домашнем матче.
«Сложно комментировать такие встречи – игра есть, а очков нет. Сражались, отыгрались с 0:2 и 2:4, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Нет претензий к ребятам – показали характер, забили красивые голы. Но в этой лиге надо уметь чётко и правильно играть все 60 минут. Нам этого не хватает – правильных игроков и глубины состава.
Разбили тройку Шэн – Гутик – Старков? Сделали это, чтобы ребята встряхнулись – у Старкова не было голов, да и Гутик не мелькал, не впечатлял. Может, приелись друг другу, надоели. Это сработало, у Старкова и Гутика получилась одна из лучших игр.
Усиление? Любое усиление требует денег, я за них не отвечаю и их не касаюсь. Если оценивать домашнюю серию в целом, то мы могли взять больше очков. Много над чем нужно поработать. Однако скамейка у нас короткая, играют одни и те же – в этом большая проблема, и дальше будет ещё сложнее», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.
