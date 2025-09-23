Скидки
«Игра есть, а очков нет». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от ЦСКА

«Игра есть, а очков нет». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от ЦСКА (4:5) в домашнем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5)     0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5)     2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5)     2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5)     2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5)     3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4)     4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5)     4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)    

«Сложно комментировать такие встречи – игра есть, а очков нет. Сражались, отыгрались с 0:2 и 2:4, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Нет претензий к ребятам – показали характер, забили красивые голы. Но в этой лиге надо уметь чётко и правильно играть все 60 минут. Нам этого не хватает – правильных игроков и глубины состава.

Разбили тройку Шэн – Гутик – Старков? Сделали это, чтобы ребята встряхнулись – у Старкова не было голов, да и Гутик не мелькал, не впечатлял. Может, приелись друг другу, надоели. Это сработало, у Старкова и Гутика получилась одна из лучших игр.

Усиление? Любое усиление требует денег, я за них не отвечаю и их не касаюсь. Если оценивать домашнюю серию в целом, то мы могли взять больше очков. Много над чем нужно поработать. Однако скамейка у нас короткая, играют одни и те же – в этом большая проблема, и дальше будет ещё сложнее», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

