«Салават Юлаев» обменял Александра Хмелевски в «Ак Барс»

Нападающий Александр Хмелевски перешёл в казанский «Ак Барс» в результате обмена из уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Башкортостана.

Сообщается, что взамен уфимцы получили денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

Ранее «Салават Юлаев» расстался со многими другими лидерами из-за финансовых трудностей.

«Ак Барс» на данный момент занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ с пятью очками.