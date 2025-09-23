Скидки
Александр Овечкин провёл первую тренировку после травмы нижней части тела

Комментарии

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 23 сентября, вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «столичных».

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, 40-летний хоккеист катался в бесконтактном джерси на ледовой арене MedStar Capitals Iceplex, но ушёл до начала основной тренировки. Его фамилия не фигурировала в списках ни одной из тренировавшихся групп.

Напомним, Овечкин из-за повреждения пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостоном» (5:2).

В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

