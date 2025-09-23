Александр Овечкин провёл первую тренировку после травмы нижней части тела

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 23 сентября, вернулся на лёд после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря «столичных».

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, 40-летний хоккеист катался в бесконтактном джерси на ледовой арене MedStar Capitals Iceplex, но ушёл до начала основной тренировки. Его фамилия не фигурировала в списках ни одной из тренировавшихся групп.

Напомним, Овечкин из-за повреждения пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостоном» (5:2).

В прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.