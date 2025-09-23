Скидки
«Ак Барс» поместил Альберта Яруллина в список травмированных

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин помещён клубом в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

Причина и характер повреждения, как и примерные сроки восстановления, не называются.

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Яруллин провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что «Ак Барс» переподписал контракт с хоккеистом на новых условиях до 31 мая 2028 года. Защитник вернулся в Казань в сезоне-2024/2025 после трёх лет выступления в челябинском «Тракторе».

На данный момент команда Анвара Гатиятулина занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с пятью очками. В ближайшем матче казанцы 25 сентября сыграют в гостях с астанинским «Барысом».

