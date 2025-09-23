Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным причинам. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды в социальных сетях.

«В данный момент мы не дадим никакой дополнительной информации, и мы просим подойти с уважением к этой конфиденциальности», — сказано в заявлении.

27-летний Уолл выступает в системе «Торонто» с сезона-2019/2020. В прошлом сезоне американский страж ворот провёл 49 матчей за «кленовых листьев» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,84 и двух шат-аутах. Его команда вылетела во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии будущему чемпиону — «Флориде Пантерз» (3-4).