Главная Хоккей Новости

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам
Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным причинам. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды в социальных сетях.

«В данный момент мы не дадим никакой дополнительной информации, и мы просим подойти с уважением к этой конфиденциальности», — сказано в заявлении.

27-летний Уолл выступает в системе «Торонто» с сезона-2019/2020. В прошлом сезоне американский страж ворот провёл 49 матчей за «кленовых листьев» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,84 и двух шат-аутах. Его команда вылетела во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии будущему чемпиону — «Флориде Пантерз» (3-4).

