Роман Ротенберг провёл встречу с представителями Федерации хоккея Китая

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором сообщил, что провёл встречу с членами Федерации хоккея Китая.

«Провели рабочую встречу с представителями Федерации хоккея Китая, прилетевшими из Пекина. Обсудили внедрение методик Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина» в систему китайского хоккея.

Коллеги посетили территорию «Сколково» и школу «Сколка», где в ближайшее время будет реализован масштабный проект «Хоккейный Город. Сколково». Также они побывали на арене «Красная Машина Молодёжка» и познакомились с современным подходом к развитию юных игроков.

Особое внимание уделили возможностям интеграции программы «Красная Машина» в детско-юношеский хоккей Китая. Эта программа утверждена Министерством спорта РФ и уже доказала свою эффективность в подготовке нового поколения российских хоккеистов.

Такие международные встречи позволяют обмениваться опытом и формировать единое хоккейное сообщество нового формата, где главная цель — развитие детского спорта и воспитание настоящих чемпионов», — написал Ротенберг.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, Роман Ротенберг вошёл в совет директоров «Динамо» 1 июля. Перед ним была поставлена задача по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея в системе клуба.