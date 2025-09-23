Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери оценил вероятность участия Овечкина в ближайшей полноценной тренировке «Кэпиталз»

Карбери оценил вероятность участия Овечкина в ближайшей полноценной тренировке «Кэпиталз»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о вероятности участия звёздного российского нападающего Александра Овечкина в следующей полноценной тренировке команды. Сегодня, 23 сентября, россиянин впервые появился на льду в бесконтактном джерси после травмы нижней части тела, полученной в первый день тренировочного лагеря.

Как сообщает в социальных сетях североамериканский журналист Том Гулитти, Карбери не исключил полноценное возвращение Овечкина уже в ближайшей тренировке, однако отметил, что для этого Александру необходимо будет провести консультации с тренером «столичных» по физподготовке. Наставник «Кэпс» также назвал положительным знаком то, что Овечкин уже вернулся на лёд.

Напомним, в прошлом сезоне Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы). У россиянина на данный момент 897 голов.

Материалы по теме
Александр Овечкин провёл первую тренировку после травмы нижней части тела
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android