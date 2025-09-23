Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал, с какими чувствами выходил на матч со СКА Ларионова

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков ответил на вопрос, с какими чувствами в этом месяце его команда выходила на матч со СКА, которым в данный момент руководит экс главный тренер волжан Игорь Ларионов. 8 сентября нижегородцы в домашней встрече одолели армейцев (3:2 ОТ).

«Ты не обращаешь на это внимания. Без какого-либо негатива выходили на тот матч. Благодарность Игорю Николаевичу за то, что поработали с ним три года. Это большая величина для хоккея. Приятно было его увидеть. И приятно было победить», — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

Напомним, Ларионов руководил «Торпедо» с 2022 по 2025 год. Специалист возглавил СКА 2 июня. Его комнда на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

