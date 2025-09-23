Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал сорвавшийся трансфер Хмелевски

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал сорвавшийся трансфер Хмелевски
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, почему клуб так и не смог подписать нападающего Александра Хмелевски. Сегодня, 23 сентября, форвард перешёл из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» в результате обмена.

— Мы действительно были близки к тому, чтобы объявить переход Александра Хмелевски в «Авангард». Однако в последний момент уфимцы приняли решение распорядиться своим активом иначе. Это часть нашей работы, часть нашего бизнеса. Хоть и не самая приятная. Считаем, что наше предложение было выше рыночного. Эта несостоявшаяся сделка — уже история. Мы продолжаем работу по усилению команды.

— Когда Казань предложила лучшие условия, у «Авангарда» был шанс перебить новое предложение?
— Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем.

— Уверен, что этот вопрос вам надоел, но какая ситуация с Майклом Маклаудом?
— Майкл принял решение ждать своего шанса до последнего за океаном. Но мы на связи с его представителями, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» обменял Александра Хмелевски в «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android