Хоккей Новости

Иван Федотов высказался об обмене в «Коламбус» прямо перед рождением ребёнка

Иван Федотов высказался об обмене в «Коламбус» прямо перед рождением ребёнка
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Иван Федотов высказался о своём обмене в клуб из «Филадельфии Флайерз» за несколько дней до того, как его супруга должна родить их первого ребёнка. Вратарь присоединился к «жакетам» 14 сентября.

«Определённо прекрасное время (для переезда, сказано с шуткой. — Прим. «Чемпионата»). Это часть бизнеса. Нужно всегда быть готовым, особенно в такой ситуации, но я позитивно настроен. У меня очень хорошие ожидания, и я знаю, что я должен делать на льду и за его пределами. Я просто должен уметь терпеть и тогда, я уверен, всё будет прекрасно», — приводит слова Федотова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28-летний Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав 88% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,15.

