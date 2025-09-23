В «Ак Барсе» высказались о переходе в клуб нападающего Александра Хмелевски

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переход в команду нападающего Александра Хмелевски в результате обмена с «Салаватом Юлааевым».

«Хмелевски – один из лучших центральных форвардов КХЛ, обладающий уникальным набором качеств. Он умеет играть в большинстве, выигрывать вбрасывания, вести розыгрыш и сам завершать комбинации. Нападающий полностью адаптирован к лиге, прекрасно говорит по-русски и быстро впишется в любую систему.

Саша точно усилит наши первые звенья, мы видим в нём большой потенциал влияния на игру партнёров. Верим, что и для него самого выступление с мастеровитыми партнёрами в нашей команде станет приятным опытом.

Мы рады его переходу и благодарим «Салават Юлаев» за успешную сделку. Желаем удачи Уайатту Калинюку, это достойный игрок, в котором мы были заинтересованы, однако рынок диктует свои условия», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, взамен уфимцы получили денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

Хмелевски выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.