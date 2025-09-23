Скидки
Хоккей Новости

Металлург — Спартак, результат матча 23 сентября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» в овертайме обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» нанёс поражение столичному «Спартаку» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

В составе хозяев в основное время матча шайбами отметились Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. На счету первого в этой встрече также результативная передача. Решающий гол в овертайме на счету Дмитрия Силантьева. Также один гол «сталеваров» был отменён после видеопросмотра.

У гостей дубль на счету Александра Беляева. Обе шайбы были заброшены с передач Егора Филина.

Уральцы одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. «Спартак» имеет девять очков и идёт на пятой строчке Запада.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
