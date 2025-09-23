«Металлург» в овертайме обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд в КХЛ

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» нанёс поражение столичному «Спартаку» (3:2 ОТ).
В составе хозяев в основное время матча шайбами отметились Михаил Фёдоров и Андрей Козлов. На счету первого в этой встрече также результативная передача. Решающий гол в овертайме на счету Дмитрия Силантьева. Также один гол «сталеваров» был отменён после видеопросмотра.
У гостей дубль на счету Александра Беляева. Обе шайбы были заброшены с передач Егора Филина.
Уральцы одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. «Спартак» имеет девять очков и идёт на пятой строчке Запада.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ»
