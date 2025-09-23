Скидки
«Эдмонтон» заключил новый трёхлетний контракт с Василием Подколзиным

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальных сетях.

В минувшем сезоне, который стал первым для россиянина в составе «Эдмонтона», 24-летний Подколзин набрал 24 (8+16) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету россиянина 22 матча, три гола и семь результативных передач. Его команда дошла до финала Кубка Стэнли, в котором уступила в серии «Флориде Пантерз» (2-4). В решающей серии сезона российский форвард забросил две шайбы и сделал два ассиста.

Также в сильнейшей лиге мира, помимо «Ойлерз», Подколзин выступал за «Ванкувер Кэнакс».

