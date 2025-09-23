Скидки
Вячеслав Фетисов выступит в качестве актёра в театре Михаила Барщевского

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов 26 сентября дебютирует в роли актёра в постановке Михаила Барщевского «Неформат» в Театре в Хамовниках. Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия.

Особенность постановки заключается в том, что, помимо заявленных актёров, в ней есть «секретный гость», которым в этот раз и станет Фетисов. Ранее им уже становились народный артист РФ Николай Басков, народная артистка РФ Лариса Долина и музыкант Гарик Сукачёв. Что касается актёрского состава, то вместе с легендой отечественного хоккея на сцену выйдут заслуженная артистка РФ Евдокия Германова, заслуженный артист РФ Денис Юченков, а также Егор Пискунов и Елена Май.

Напомним, также на счету Фетисова семь чемпионских титулов на первенствах мира и девять — на чемпионатах Европы.

