Матч СКА — «Авангард» стал 1000-м в КХЛ для главного арбитра Алексея Белова

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает «Авангард». Эта игры стала 1000-й за карьеру в лиге для главного арбитра Алексея Белова.

«От лица Лиги, Департамента судейства и от себя лично от всей души поздравляю Алексея Белова с 1000-м матчем в элите отечественного хоккея. Это большое признание его достижений в судейской карьере, огромный опыт и профессионализм, которого Алексей достиг за счёт трудолюбия, знания правил и образцового поведения как на льду, так и вне его. «Золотой свисток», полученный Алексеем в одном из сезонов, говорит о высоком профессиональном уровне, который он подтверждает уже очень много лет. Ждем новых рекордов в количестве матчей, желаем двигаться только вперёд и достигать больших успехов в этом нелегком труде», — приводит поздравительные слова Главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.

