Хоккей

Матч СКА — «Авангард» стал 1000-м в КХЛ для главного арбитра Алексея Белова

Матч СКА — «Авангард» стал 1000-м в КХЛ для главного арбитра Алексея Белова
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА принимает «Авангард». Эта игры стала 1000-й за карьеру в лиге для главного арбитра Алексея Белова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)    

«От лица Лиги, Департамента судейства и от себя лично от всей души поздравляю Алексея Белова с 1000-м матчем в элите отечественного хоккея. Это большое признание его достижений в судейской карьере, огромный опыт и профессионализм, которого Алексей достиг за счёт трудолюбия, знания правил и образцового поведения как на льду, так и вне его. «Золотой свисток», полученный Алексеем в одном из сезонов, говорит о высоком профессиональном уровне, который он подтверждает уже очень много лет. Ждем новых рекордов в количестве матчей, желаем двигаться только вперёд и достигать больших успехов в этом нелегком труде», — приводит поздравительные слова Главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова пресс-служба лиги.

Напомним, текстовая онлайн-трансляция матча СКА — «Авангард» доступна на «Чемпионате».

