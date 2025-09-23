Скидки
Хоккей Новости

«Авангард» обыграл историю с обменом Хмелевски отрывком из фильма «Зелёный шершень»

«Авангард» обыграл историю с обменом Хмелевски отрывком из фильма «Зелёный шершень»
Комментарии

Пресс-служба омского «Авангарда» в телеграм-канале опубликовала шутливый пост, в котором с юмором обыграла историю с обменом нападающего Александра Хмелевски. «Ястребы» до последнего претендовали на экс-форварда «Салавата Юлаева», однако сегодня, 23 сентября, игрок перешёл в «Ак Барс».

Омичи выложили отрывок из известного фильма «Зелёный шершень», представив действующих лиц в качестве хоккейных клубов.

«Помогли коллегам максимально раскрутить новость», — гласит подпись под публикацией.

Напомним, вчера, 22 сентября, сибиряки выложили пост, в котором намекнули на скорое подписание Хмелевски.

26-летний американский нападающий выступал за клуб из Уфы с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

