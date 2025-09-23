Скидки
Хоккей Новости

«Русская машина». Драйзайтль в соцсетях поздравил Подколзина с новым контрактом с «Ойлерз»

Звёздный немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своего российского одноклубника и коллегу по амплуа Василия Подколзина с подписанием нового трёхлетнего контракта с «нефтяниками» с кэпхитом $ 2,95 млн.

Немец прокомментировал новость о переподписании россиянина, написав всего одну фразу: «Русская машина». К этим словам были добавлены эмодзи в виде аплодисментов, напряжённого бицепса и пальцев, сложенных в виде сердца.

В минувшем сезоне 24-летний Подколзин набрал 24 (8+16) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету россиянина 22 матча, три гола и семь результативных передач. Его команда дошла до финала Кубка Стэнли, в котором уступила в серии «Флориде Пантерз» (2-4). В решающей серии сезона российский форвард забросил две шайбы и сделал два ассиста.

