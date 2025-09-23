Разин: при мне в «Металлурге» 13-й нападающий всегда получает игровое время

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).
«Последняя игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций. Сегодня некоторые хоккеисты были не на своём уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Поэтому я очень рад победе.
И очень рад, что молодые ребята сыграли первую скрипку. Те, кто обычно выходит 13-м нападающим, знают, что не будут сидеть весь матч на лавке.
За время моей работы в «Металлурге» это уже третий сезон – 13-й нападающий всегда получает игровое время. Мы стараемся брать такого игрока, который в любой момент готов отдать максимум», – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.
«Сталевары» одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.
- 23 сентября 2025
-
21:48
-
21:28
-
21:09
-
20:55
-
20:38
-
20:17
-
20:01
-
19:47
-
19:30
-
19:19
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:16
-
18:02
-
17:49
-
17:29
-
17:03
-
16:48
-
16:30
-
16:10
-
15:43
-
15:18
-
14:56
-
14:35
-
14:19
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:00