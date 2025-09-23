Разин: при мне в «Металлурге» 13-й нападающий всегда получает игровое время

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Последняя игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций. Сегодня некоторые хоккеисты были не на своём уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Поэтому я очень рад победе.

И очень рад, что молодые ребята сыграли первую скрипку. Те, кто обычно выходит 13-м нападающим, знают, что не будут сидеть весь матч на лавке.

За время моей работы в «Металлурге» это уже третий сезон – 13-й нападающий всегда получает игровое время. Мы стараемся брать такого игрока, который в любой момент готов отдать максимум», – приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Сталевары» одержали пятую победу подряд, набрали 14 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.