«Рискованно». Инсайдер — о том, что Демидов является фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли ответил на вопрос, кто из хоккеистов в предстоящем сезоне НХЛ является главным претендентом на «Колдер Трофи» — награду, вручаемую игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба.

«В этом сезоне в НХЛ много молодых и талантливых игроков, за которыми интересно будет последить, но Иван Демидов является фаворитом у букмекеров, однако это очень рискованно», — сказал Серавалли в подкасте B/R Open Ice.

19-летний российский нападающий Иван Демидов летом 2024 года был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта под общим пятым номером. Весной 2025 года хоккеист дебютировал в НХЛ, на его счету 2 (1+1) очка в двух матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в пяти встречах Кубка Стэнли.

