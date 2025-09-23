Скидки
Хоккей

СКА — Авангард, результат матча 23 сентября 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

СКА вновь отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду»
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

Уже в первом периоде гости повели 2:0 благодаря голам в исполнении Эндрю Потуральски и Василия Пономарёваа. Однако армейцам удалось восстановить равновесие усилиями Бреннана Менелла и Матвея Короткого. И тем не менее победную шайбу менее чем за две минуты до окончания третьего периода забросили гости — её автором стал Семён Чистяков. А окончательный счёт встречи броском по пустым воротам установил Иван Игумнов.

Для омичей эта победа стала уже шестой подряд. «Авангард» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым на Западе.

Хоккей
