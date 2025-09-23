СКА вновь отыгрался с 0:2, но уступил дома «Авангарду»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 2:4.

Уже в первом периоде гости повели 2:0 благодаря голам в исполнении Эндрю Потуральски и Василия Пономарёваа. Однако армейцам удалось восстановить равновесие усилиями Бреннана Менелла и Матвея Короткого. И тем не менее победную шайбу менее чем за две минуты до окончания третьего периода забросили гости — её автором стал Семён Чистяков. А окончательный счёт встречи броском по пустым воротам установил Иван Игумнов.

Для омичей эта победа стала уже шестой подряд. «Авангард» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым на Западе.