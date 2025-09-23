Скидки
Форвард «Спартака» Егор Филин: сегодня показали командную игру, «лавка жила»

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Егор Филин, ставший автором двух результативных передач в сегодняшней встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:3 ОТ), подвёл итоги матча.

«Думаю, что мы показали сегодня командную игру: «лавка жила», да и наш вратарь – молодец, держал нас в игре до конца. Жаль, что нам немного не повезло в овертайме. Спасибо нашим болельщикам за поддержку на каждой встрече этого выезда. Сейчас чуть отдохнём и ждём домашнюю серию — понимаем, что сейчас большая плотность в таблице, и нам надо побеждать в каждом матче!» — приводит слова Филина пресс-служба красно-белых.

На данный момент у «Спартака» девять очков и пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

