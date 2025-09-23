Инсайдер Серавалли: вероятность обмена Капризова на данный момент равна нулю

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли высказался о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и звёздным российским нападающим клуба Кириллом Капризовым по новому контракту.

Согласно информации Серавалли, которой он поделился в подкасте B/R Open Ice, стороны продолжают работать над продлением соглашения, однако на данный момент, вопреки многочисленным слухам, вероятность обмена россиянина в другой клуб равна нулю.

Напомним, ранее хоккеист отклонил предложение «Миннесоты» о продлении контракта на восемь лет и $ 126 млн.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение Кирилла с заработной платой $ 9 млн в год действует до 30 июня 2026 года.