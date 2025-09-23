Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сразу пять игроков «Автомобилиста», включая Волка и Мэйсека, пропустят выездное турне

Пресс-служба «Автомобилиста» в телеграм-канале опубликовала список хоккеистов, которые из-за травм не смогут помочь команде в предстоящем выездном турне по маршруту Нижнекамск — Ярославль, где она сыграет с «Нефтехимиком» и «Локомотивом» 24 и 26 сентября соответственно.

Согласно представленной информации, в Екатеринбурге останутся Сергей Зборовский, Никита Трямкин, Максим Осипов, Кёртис Волк и Брукс Мэйсек, которые восстанавливаются от повреждений.

Всего на выезд отправились 25 игроков: три вратаря, девять защитников и 13 нападающих.

На данный момент команда Николая Заварухина занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с восемью очками. В последней встрече 21 сентября уральцы уступили дома «Нефтехимику» со счётом 1:4.