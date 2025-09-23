Скидки
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 23 сентября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 23 сентября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 сентября 2025 года:

«Адмирал» — ЦСКА — 4:5;
«Металлург» — «Спартак» — 3:2 ОТ;
СКА — «Авангард» — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет нижегородское «Торпедо» с 13 очками. На Востоке первое место с 14 очками занимает магнитогорский «Металлург».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

