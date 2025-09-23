Результаты матчей КХЛ на 23 сентября 2025 года

Сегодня, 23 сентября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 сентября 2025 года:

«Адмирал» — ЦСКА — 4:5;

«Металлург» — «Спартак» — 3:2 ОТ;

СКА — «Авангард» — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет нижегородское «Торпедо» с 13 очками. На Востоке первое место с 14 очками занимает магнитогорский «Металлург».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.