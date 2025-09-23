Жамнов: после ситуации с Иваном Морозовым «Спартак» сплотился

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после сегодняшнего матча своей команды с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ) ответил на вопрос, сплотила ли команду ситуация с их форвардом Иваном Морозовым, который ранее был отстранён от тренировок и встреч из-за найденного кокаина в допинг-пробе. С тех пор красно-белые ни разу не проиграли в основное время.

«Можно сказать, что да – команда сплотилась. Понимаем, что это большая потеря для нас. Но, как говорится, после драки руками не машут.

Мы должны искать баланс в сочетаниях, подбирать звенья под тот стиль, в который хотим играть. Нужно время. Надо отдать должное ребятам – они собрались в этот момент и продолжают показывать результат», – приводит слова Жамнова пресс-служба «Металлурга».

Морозов был отстранён 16 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.