Хоккей

Жамнов: после ситуации с Иваном Морозовым «Спартак» сплотился

Жамнов: после ситуации с Иваном Морозовым «Спартак» сплотился
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после сегодняшнего матча своей команды с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ) ответил на вопрос, сплотила ли команду ситуация с их форвардом Иваном Морозовым, который ранее был отстранён от тренировок и встреч из-за найденного кокаина в допинг-пробе. С тех пор красно-белые ни разу не проиграли в основное время.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

«Можно сказать, что да – команда сплотилась. Понимаем, что это большая потеря для нас. Но, как говорится, после драки руками не машут.

Мы должны искать баланс в сочетаниях, подбирать звенья под тот стиль, в который хотим играть. Нужно время. Надо отдать должное ребятам – они собрались в этот момент и продолжают показывать результат», – приводит слова Жамнова пресс-служба «Металлурга».

Морозов был отстранён 16 сентября 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

