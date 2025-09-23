Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года:

«Амурские тигры» — МХК «Спартак» — 0:4;
«Красноярские Рыси» — «Ирбис» — 2:4;
«Сибирские Снайперы» — «Чайка» — 3:4;
«Толпар» — «Тюменский Легион» — 7:3;
МХК «Спартак MAX» — «Спутник» — 0:3;
АКМ Новомосковск — «Мамонты Югры» — 2:3 ОТ;
«Крылья Советов» — МХК «Молот» — 1:2 Б;
МХК «Динамо» — «Динамо-Шинник» — 2:1 Б.

Напомним, в текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Турнирная таблица МХЛ
Календарь МХЛ
Материалы по теме
Легенда хоккея Сергей Фёдоров поучаствовал в тренировке «Красной Армии»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android