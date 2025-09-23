Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года

Сегодня, 23 сентября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года:

«Амурские тигры» — МХК «Спартак» — 0:4;

«Красноярские Рыси» — «Ирбис» — 2:4;

«Сибирские Снайперы» — «Чайка» — 3:4;

«Толпар» — «Тюменский Легион» — 7:3;

МХК «Спартак MAX» — «Спутник» — 0:3;

АКМ Новомосковск — «Мамонты Югры» — 2:3 ОТ;

«Крылья Советов» — МХК «Молот» — 1:2 Б;

МХК «Динамо» — «Динамо-Шинник» — 2:1 Б.

Напомним, в текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.