Сегодня, 23 сентября, прошли шесть матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 сентября 2025 года:

«Динамо-Алтай» – ХК «Тамбов» — 3:4 ОТ;

«Омские Крылья» – «Сокол» – 4:2;

«Зауралье» – ХК «Норильск» – 0:1;

«Южный Урал» – ЦСК ВВС – 1:2 Б;

«Нефтяник» – «Торпедо-Горький» — 3:4;

«СКА-ВМФ» – «Югра» — 0:4.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат-2025/2026 завершится 18 марта 2026 года.

Напомним, действующим чемпионом ВХЛ является «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.