Сегодня, 23 сентября, прошли шесть матчей в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 23 сентября 2025 года:
«Динамо-Алтай» – ХК «Тамбов» — 3:4 ОТ;
«Омские Крылья» – «Сокол» – 4:2;
«Зауралье» – ХК «Норильск» – 0:1;
«Южный Урал» – ЦСК ВВС – 1:2 Б;
«Нефтяник» – «Торпедо-Горький» — 3:4;
«СКА-ВМФ» – «Югра» — 0:4.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат-2025/2026 завершится 18 марта 2026 года.
Напомним, действующим чемпионом ВХЛ является «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.