Ларионов: один из лучших наших матчей, но СКА не хватает «мусорных» голов

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

«Соперника – с победой. Непростая игра. Результат оставил небольшой осадок, но по качеству игры и отдаче это была одна из наших лучших встреч. Мы видели тот уровень, к которому стремимся. Ошибки были, но характер команды – умение выходить из сложных ситуаций, когда проигрываешь, – это ценно, обсудим это в коллективе. Матч держал в напряжении до конца, у нас были все шансы выиграть, но, к сожалению, результат не в нашу пользу. Повторю: по качеству игра была очень хорошей.

Чего не хватило для победы в основное время или хотя бы перевода игры в овертайм? Можно разбить игру на отрезки. Начало игры с 0:2 – это всегда сложно, мы дали сопернику заряд уверенности, чего нельзя допускать дома. Об этом говорили в раздевалке в первом перерыве. Затем создали массу моментов – не хватило хладнокровия в завершении. Отдам должное вратарю «Авангарда» – он сыграл блестяще. Однако это не оправдание: мы должны реализовывать свои шансы. Мы создаём эти моменты по игре, по тем ходам, которые делаем. Мы не получаем тех голов, которые есть у «Авангарда», – после добиваний, отскоков. «Мусорные» голы – нам этого не хватает. Всё остальное будет в порядке.

Сезон длинный, из каждого матча извлекаем уроки. Важно начинать ярче, агрессивнее и вести в счёте – преодолевать тяжелее, чем создавать. Вы все это знаете, но я буду это повторять. Необходимо хладнокровие при завершении. При счете 2:2 Матвей Поляков вывалился на ворота – у него была масса возможностей: выбирай правый угол, левый верхний. Но, видимо, понравился ему логотип на груди вратаря – прям туда бросил. Здесь надо быть хладнокровнее, всё это приходит с опытом, команда будет расти по ходу сезона, по ходу таких матчей», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым в турнирной таблице Западной конференции.

