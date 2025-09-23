Ларионов объяснил 3 выхода «Авангарда» «один в ноль» при большинстве у СКА во 2-м периоде

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4) высказался о том, что при игре в большинстве в концовке второго периода армейцы три раза позволили гостям убежать «один в ноль».

«В моей карьере игрока и тренера я такого не встречал. Этим и прекрасна игра – многие вещи происходят впервые. Скорее всего, это потеря фокуса, концентрации. Меня момент разочаровал: ты пытаешься в каждой смене доминировать, искать моменты – непозволительно в таком матче дарить сопернику подобные шансы. Это может идти от усталости, может, от лени. При игре «5 на 4» кажется, что всё сложится само собой. Мы обязаны убрать эти вещи. Ещё раз скажем об этом команде, обратим внимание. Ты не можешь терять концентрацию по ходу матчей, когда проигрываешь 1:2 – нам даётся шанс вытащить игру, а мы сами себе стреляем в ногу. Даём сопернику такие подарки, которые сами не получаем. Хотя сегодня были моменты и у нас», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым в турнирной таблице Западной конференции.