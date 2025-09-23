Скидки
Главная Хоккей Новости

Ларионов объяснил 3 выхода «Авангарда» «один в ноль» при большинстве у СКА во 2-м периоде

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4) высказался о том, что при игре в большинстве в концовке второго периода армейцы три раза позволили гостям убежать «один в ноль».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

«В моей карьере игрока и тренера я такого не встречал. Этим и прекрасна игра – многие вещи происходят впервые. Скорее всего, это потеря фокуса, концентрации. Меня момент разочаровал: ты пытаешься в каждой смене доминировать, искать моменты – непозволительно в таком матче дарить сопернику подобные шансы. Это может идти от усталости, может, от лени. При игре «5 на 4» кажется, что всё сложится само собой. Мы обязаны убрать эти вещи. Ещё раз скажем об этом команде, обратим внимание. Ты не можешь терять концентрацию по ходу матчей, когда проигрываешь 1:2 – нам даётся шанс вытащить игру, а мы сами себе стреляем в ногу. Даём сопернику такие подарки, которые сами не получаем. Хотя сегодня были моменты и у нас», — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

СКА остался с девятью очками и идёт четвёртым в турнирной таблице Западной конференции.

