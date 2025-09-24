Скидки
Главная Хоккей Новости

Андрей Козлов прокомментировал победу «Металлурга» в овертайме над «Спартаком»

20-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Козлов прокомментировал победу в овертайме на московским «Спартаком» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

— Хороший матч: много моментов было, много не забили. Единственное, первый период провели чуть не так, как хотели. А так, в целом, полностью владели преимуществом. Хорошая победа.

— Как изменилась игра вашего звена, когда к вам с Даниилом Вовченко перешёл из четвёртого сочетания Михаил Фёдоров, а вы стали играть в центре?
— Да никак не изменилась, я считаю. Каждый из нас умеет играть с любым партнёром. Просто поставили Мишку Фёдорова, я перешёл в центр. Где-то добавили в движении и удачно забили голы, — приводит слова Козлова пресс-служба «Металлурга».

После первого периода домашнего матча со «Спартаком» «Металлург» уступал со счётом 0:1. На счету Андрея Козлова в этой игре вторая заброшенная шайба магнитогорцев и результативная передача на 18-летнего Михаила Фёдорова, который сравнял счёт во втором периоде.

