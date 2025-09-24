Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга»: вратарь «Спартака» неплохо играл, не могли его пробить

Нападающий «Металлурга»: вратарь «Спартака» неплохо играл, не могли его пробить
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Козлов высказался о победе в овертайме на московским «Спартаком» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин) – 05:39 (5x5)     1:1 Фёдоров (Козлов, Вовченко) – 32:39 (5x5)     2:1 Козлов (Фёдоров, Маклюков) – 47:52 (5x5)     2:2 Беляев (Филин, Ефремов) – 55:42 (5x5)     3:2 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 61:18 (3x3)    

— Почему так поздно родился первый гол в ворота «Спартака»?
— У нас было много моментов. Вратарь красно-белых неплохо играл, не могли его пробить. Потом появился момент — забили.

— Первая шайба в исполнении Михаила Фёдорова оказалась переломной? После неё что-то новое появилось в игре «Металлурга»?
— Ну, конечно, когда команда забивает, возникает некий импульс. Команда начинает эмоциональней выглядеть, появляется больше движения. Поэтому это был очень важный гол, — приводит слова Козлова пресс-служба «Металлурга».

После первого периода домашнего матча со «Спартаком» «Металлург» уступал со счётом 0:1. На счету Андрея Козлова в этой игре вторая заброшенная шайба магнитогорцев и результативная передача на 18-летнего Михаила Фёдорова, который сравнял счёт во втором периоде.

Ворота «Спартака» в этой встрече защищал 30-летний Артём Загидулин, отразивший 40 из 43 бросков в створ своих ворот (93,02%).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Видео: Знаменитые хоккеисты «Металлурга»

Материалы по теме
Андрей Козлов прокомментировал победу «Металлурга» в овертайме над «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android