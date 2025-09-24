Нападающий «Металлурга»: вратарь «Спартака» неплохо играл, не могли его пробить

20-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Козлов высказался о победе в овертайме на московским «Спартаком» (3:2 OT) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Почему так поздно родился первый гол в ворота «Спартака»?

— У нас было много моментов. Вратарь красно-белых неплохо играл, не могли его пробить. Потом появился момент — забили.

— Первая шайба в исполнении Михаила Фёдорова оказалась переломной? После неё что-то новое появилось в игре «Металлурга»?

— Ну, конечно, когда команда забивает, возникает некий импульс. Команда начинает эмоциональней выглядеть, появляется больше движения. Поэтому это был очень важный гол, — приводит слова Козлова пресс-служба «Металлурга».

После первого периода домашнего матча со «Спартаком» «Металлург» уступал со счётом 0:1. На счету Андрея Козлова в этой игре вторая заброшенная шайба магнитогорцев и результативная передача на 18-летнего Михаила Фёдорова, который сравнял счёт во втором периоде.

Ворота «Спартака» в этой встрече защищал 30-летний Артём Загидулин, отразивший 40 из 43 бросков в створ своих ворот (93,02%).

