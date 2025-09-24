Скидки
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:3 OT, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Оттава» победила «Торонто» с дублем Пинто. За «Мэйпл Лифс» сыграл вратарь Ахтямов
Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Маччелли) – 04:24 (5x5)     2:0 Макманн (Коуэн, Маччелли) – 18:23 (5x4)     2:1 Зеттерлунд – 47:33     2:2 Пинто – 57:58     2:3 Пинто – 60:16    

Хозяева льда создали задел в первом периоде голами Остона Мэттьюса и Бобби Макманна (в большинстве). В третьем периоде «Оттава» отыгралась шайбами Фабиана Зеттерлунда в меньшинстве и Шейна Пинто в большинстве. На 16-й секунде овертайма Пинто оформил дубль, завершив матч в пользу «Сенаторз».

За «Торонто» сыграл 23-летний российский вратарь Артур Ахтямов, который вышел на замену во втором перерыве при счёте 2:0 и отразил 15 из 18 бросков в створ (83,33%).

Официально
Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл взял бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам
Комментарии
Новости. Хоккей
