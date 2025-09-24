«Оттава» победила «Торонто» с дублем Пинто. За «Мэйпл Лифс» сыграл вратарь Ахтямов

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Хозяева льда создали задел в первом периоде голами Остона Мэттьюса и Бобби Макманна (в большинстве). В третьем периоде «Оттава» отыгралась шайбами Фабиана Зеттерлунда в меньшинстве и Шейна Пинто в большинстве. На 16-й секунде овертайма Пинто оформил дубль, завершив матч в пользу «Сенаторз».

За «Торонто» сыграл 23-летний российский вратарь Артур Ахтямов, который вышел на замену во втором перерыве при счёте 2:0 и отразил 15 из 18 бросков в створ (83,33%).