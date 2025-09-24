«Коламбус» проиграл предсезонный матч «Баффало» после замены Ивана Федотова

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

В составе «Коламбуса» впервые сыграл 28-летний российский вратарь Иван Федотов, который был обменян в середине сентября из «Филадельфии Флайерз». Федотов провёл на льду два первых периода, отразил 24 из 25 бросков в створ (96%) и был заменён во втором перерыве при счёте 1:1.

Голами во втором периоде отметились Майлз Вуд («Коламбус») и Тейдж Томпсон («Баффало»), победная шайба на 52-й минуте на счету Джейсона Цукера.