Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:1, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Коламбус» проиграл предсезонный матч «Баффало» после замены Ивана Федотова
Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Хант, Фэшинг) – 28:37 (5x4)     1:1 Томпсон (Бенсон, Норрис) – 37:54 (5x5)     2:1 Цукер – 51:57    

В составе «Коламбуса» впервые сыграл 28-летний российский вратарь Иван Федотов, который был обменян в середине сентября из «Филадельфии Флайерз». Федотов провёл на льду два первых периода, отразил 24 из 25 бросков в створ (96%) и был заменён во втором перерыве при счёте 1:1.

Голами во втором периоде отметились Майлз Вуд («Коламбус») и Тейдж Томпсон («Баффало»), победная шайба на 52-й минуте на счету Джейсона Цукера.

Материалы по теме
Иван Федотов высказался об обмене в «Коламбус» прямо перед рождением ребёнка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android