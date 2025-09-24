«Коламбус» проиграл предсезонный матч «Баффало» после замены Ивана Федотова
В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Вуд (Хант, Фэшинг) – 28:37 (5x4) 1:1 Томпсон (Бенсон, Норрис) – 37:54 (5x5) 2:1 Цукер – 51:57
В составе «Коламбуса» впервые сыграл 28-летний российский вратарь Иван Федотов, который был обменян в середине сентября из «Филадельфии Флайерз». Федотов провёл на льду два первых периода, отразил 24 из 25 бросков в створ (96%) и был заменён во втором перерыве при счёте 1:1.
Голами во втором периоде отметились Майлз Вуд («Коламбус») и Тейдж Томпсон («Баффало»), победная шайба на 52-й минуте на счету Джейсона Цукера.
