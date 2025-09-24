Гол Задорова в овертайме принёс победу «Бостону» в предсезонном матче с «Рейнджерс»

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Нейтан Эспиналл и Сэм Кэррик, форвард Гейб Перро. Также на счету российского нападающего Владислава Гаврикова гол. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились чешский форвард Матей Блюмель, канадский защитник Джексон Эдвард, американский нападающий Майки Эйссимонт. На счету российского форварда Марата Хуснутдинова гол и результативная передача, Никита Задоров же забросил победную шайбу в овертайме.
