Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Задорова в овертайме принёс победу «Бостону» в предсезонном матче с «Рейнджерс»

Гол Задорова в овертайме принёс победу «Бостону» в предсезонном матче с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Блюмель (Миттельштадт, Йокихарью) – 08:30 (5x5)     1:1 Эспиналл (Берард, Лаба) – 09:14 (5x5)     2:1 Перро (Кайлли) – 23:25 (5x5)     3:1 Кэррик – 29:52 (5x5)     4:1 Гавриков (Лаба) – 31:07 (4x5)     4:2 Эдвард – 47:05 (4x5)     4:3 Эйссимонт (Харрис) – 51:11 (5x5)     4:4 Хуснутдинов (Эйссимонт, Миттельштадт) – 58:55 (6x5)     4:5 Задоров – 63:27 (3x3)    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Нейтан Эспиналл и Сэм Кэррик, форвард Гейб Перро. Также на счету российского нападающего Владислава Гаврикова гол. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились чешский форвард Матей Блюмель, канадский защитник Джексон Эдвард, американский нападающий Майки Эйссимонт. На счету российского форварда Марата Хуснутдинова гол и результативная передача, Никита Задоров же забросил победную шайбу в овертайме.

Материалы по теме
Панарин и Шестёркин вошли в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android