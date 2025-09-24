Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нью-Джерси» крупно обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, у Дадонова — гол

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игра проходила на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хэмилтон (Хьюз, Мерсер) – 13:52 (5x4)     1:1 Хейнеман (Ритчи, Боквист) – 15:56 (5x4)     2:1 Хишир (Братт, Хьюз) – 20:44 (5x4)     3:1 Браун – 29:31 (5x5)     4:1 Мерсер (Майер, Хэмилтон) – 30:39 (5x5)     5:1 Эдвардс (Гленденинг, Песке) – 44:52 (5x5)     6:1 Дадонов (Немец, Майер) – 46:54 (5x4)     6:2 Ритчи – 50:09 (5x3)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские защитники Даги Хэмилтон и Итан Эдвардс, швейцарский нападающий Нико Хишир, канадские форварды Коннор Браун и Доусон Мерсер. Также на счету российского нападающего Евгения Дадонова гол.

В составе «Айлендерс» голы забивали шведский форвард Эмиль Хейнеман и канадский нападающий Калум Ритчи.

