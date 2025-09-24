«Нью-Джерси» крупно обыграл «Айлендерс» в предсезонном матче, у Дадонова — гол

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Игра проходила на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские защитники Даги Хэмилтон и Итан Эдвардс, швейцарский нападающий Нико Хишир, канадские форварды Коннор Браун и Доусон Мерсер. Также на счету российского нападающего Евгения Дадонова гол.

В составе «Айлендерс» голы забивали шведский форвард Эмиль Хейнеман и канадский нападающий Калум Ритчи.