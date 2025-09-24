«Тампа» без Кучерова и Василевского спаслась в концовке и обыграла «Нэшвилл» по буллитам

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Во втором периоде в составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Брэди Мартин. На 50-й минуте игры форвард «Тампы» Сэм О'Райлли отыграл один гол, а за две минуты и три секунды до сирены Джейкоб Пеллетье сравнял счёт. Исход игры решила серия буллитов, решающий бросок в которой записал на свой счёт канадский нападающий гостей Борис Катчук.

В матче не приняли участие российские лидеры «Лайтнинг» — нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.