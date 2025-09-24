Скидки
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:3 Б, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Тампа» без Кучерова и Василевского спаслась в концовке и обыграла «Нэшвилл» по буллитам
Комментарии

В ночь с 23 на 24 сентября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Мартин (Вуд) – 22:13 (5x5)     2:0 Мартин (Бантинг, Вуд) – 24:42 (5x4)     2:1 О'Райлли (Бьёркстранд) – 49:28 (5x5)     2:2 Пеллетье (Спада, Сантини) – 57:57 (5x5)     2:3 Катчук – 65:00    

Во втором периоде в составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Брэди Мартин. На 50-й минуте игры форвард «Тампы» Сэм О'Райлли отыграл один гол, а за две минуты и три секунды до сирены Джейкоб Пеллетье сравнял счёт. Исход игры решила серия буллитов, решающий бросок в которой записал на свой счёт канадский нападающий гостей Борис Катчук.

В матче не приняли участие российские лидеры «Лайтнинг» — нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

