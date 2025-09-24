«Калгари» обыграл «Сиэтл» в предсезонном матче, на счету белоруса Шаранговича гол

В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Калгари Флэймз» заброшенными шайбами отметились: белорусский нападающий Егор Шарангович, канадский форвард Рори Керинс, американские хоккеисты Мэтт Коронато и Сэм Мортон. Представители России Ян Кузнецов и Матвей Гридин результативными действиями не отметились.

В составе «Сиэтл Кракен» единственную шайбу забросил канадский форвард Митчелл Стивенс.