«Калгари» обыграл «Сиэтл» в предсезонном матче, на счету белоруса Шаранговича гол
В ночь с 23 на 24 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Шарангович (Брустевич, Керинс) – 07:40 (5x5) 1:1 Стивенс (Марчмент, Толванен) – 09:14 2:1 Керинс (Зари, Брустевич) – 23:14 (5x4) 3:1 Коронато (Фрост, Юбердо) – 40:39 (5x5) 4:1 Мортон (Гонзек) – 57:26 (en)
В составе «Калгари Флэймз» заброшенными шайбами отметились: белорусский нападающий Егор Шарангович, канадский форвард Рори Керинс, американские хоккеисты Мэтт Коронато и Сэм Мортон. Представители России Ян Кузнецов и Матвей Гридин результативными действиями не отметились.
В составе «Сиэтл Кракен» единственную шайбу забросил канадский форвард Митчелл Стивенс.
