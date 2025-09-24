Сегодня, 24 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 сентября 2025 года (время — московское):

15:30. «Сибирь» – «Салават Юлаев»;

18:00. «Лада» – «Сочи»;

19:00. «Локомотив» – «Северсталь»;

19:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»;

19:10. «Динамо» Минск – «Торпедо»;

19:30. «Динамо» Москва – «Шанхайские Драконы».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.