Расписание матчей КХЛ на 24 сентября 2025 года

Сегодня, 24 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 сентября 2025 года (время — московское):

15:30. «Сибирь» – «Салават Юлаев»;
18:00. «Лада» – «Сочи»;
19:00. «Локомотив» – «Северсталь»;
19:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»;
19:10. «Динамо» Минск – «Торпедо»;
19:30. «Динамо» Москва – «Шанхайские Драконы».

Матч «Динамо» Минск — «Торпедо» 24 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь матчей КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
