Главная Хоккей Новости

«СКА показал, что может играть с командами такого уровня». Филлипс о матче с «Авангардом»

«СКА показал, что может играть с командами такого уровня». Филлипс о матче с «Авангардом»
Защитник санкт-петербургского СКА Маркус Филлипс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

– Во второй домашней игре подряд приходится отыгрываться с 0:2. Почему так происходит?
– Нам нужно начинать лучше. Да, мы отыгрываемся, это показывает, что мы умеем преодолевать неприятности. Сегодня этого оказалось недостаточно. Нужно начинать лучше, тогда игры могут складываться для нас по-другому.

– Приходилось как-то по-особенному готовиться к «Авангарду»?
– Да, было такое. У них хорошая команда, отличный тренер, который тренировал в НХЛ. Это был хороший тест для нас. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня. Может, будь у нас чуть больше удачи, результат был бы другим. Но надо двигаться дальше, – сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

