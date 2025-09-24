«СКА показал, что может играть с командами такого уровня». Филлипс о матче с «Авангардом»

Защитник санкт-петербургского СКА Маркус Филлипс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4).
– Во второй домашней игре подряд приходится отыгрываться с 0:2. Почему так происходит?
– Нам нужно начинать лучше. Да, мы отыгрываемся, это показывает, что мы умеем преодолевать неприятности. Сегодня этого оказалось недостаточно. Нужно начинать лучше, тогда игры могут складываться для нас по-другому.
– Приходилось как-то по-особенному готовиться к «Авангарду»?
– Да, было такое. У них хорошая команда, отличный тренер, который тренировал в НХЛ. Это был хороший тест для нас. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня. Может, будь у нас чуть больше удачи, результат был бы другим. Но надо двигаться дальше, – сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
