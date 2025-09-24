Расписание матчей ВХЛ на 24 сентября 2025 года

Сегодня, 24 сентября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 сентября 2025 года (время — московское):

17:00. «Молот» – АКМ;

17:30. «Кристалл» – «Горняк-УГМК»;

19:00. «Олимпия» – «Рязань-ВДВ».

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляют «Омские Крылья». Команда набрала 15 очков после восьми матчей.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.