Нападающий ЦСКА Майстренко высказался о своём первом голе в КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Олег Майстренко рассказал об эмоциях от первого гола в КХЛ, который он забил в матче регулярного чемпионата с владивостокским «Адмиралом» (5:4).

— Что для тебя значит первая шайба и какие эмоции испытываешь?

— Очень важно, что шайба внесла вклад в итоговую победу. Получился хороший командный гол. Начинали атаку с прошлой смены, привезли шайбу в чужую зону, вбрасывание и правильные действия привели к голу.

— Первые две шайбы получились похожими друг на друга – бросок издалека и добивание. Была ли какая-то специальная установка на это или так просто получилось в игре?

— Это нужно делать весь сезон. Такие голы нужны каждую игру, они очень помогают. Без них трудно выиграть. То, что мы забросили две такие шайбы, сильно нам помогло, — приводит слова Майстренко официальный сайт ЦСКА.