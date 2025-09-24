Скидки
Нападающий ЦСКА Майстренко высказался о своём первом голе в КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Олег Майстренко рассказал об эмоциях от первого гола в КХЛ, который он забил в матче регулярного чемпионата с владивостокским «Адмиралом» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5)     0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4)     1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5)     2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5)     2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5)     2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5)     3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4)     4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5)     4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)    

— Что для тебя значит первая шайба и какие эмоции испытываешь?
— Очень важно, что шайба внесла вклад в итоговую победу. Получился хороший командный гол. Начинали атаку с прошлой смены, привезли шайбу в чужую зону, вбрасывание и правильные действия привели к голу.

— Первые две шайбы получились похожими друг на друга – бросок издалека и добивание. Была ли какая-то специальная установка на это или так просто получилось в игре?
— Это нужно делать весь сезон. Такие голы нужны каждую игру, они очень помогают. Без них трудно выиграть. То, что мы забросили две такие шайбы, сильно нам помогло, — приводит слова Майстренко официальный сайт ЦСКА.

