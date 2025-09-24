Расписание матчей МХЛ на 24 сентября 2025 года

Сегодня, 24 сентября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 сентября 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Красная Армия»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи»;

16:30. «Снежные Барсы» – «Стальные Лисы»;

18:30. «Динамо» Санкт-Петербург – Академия СКА;

19:00. «СКА-1946» – «Динамо-Карелия».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.