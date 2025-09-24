Скидки
Динамо Минск — Торпедо: во сколько начало матча КХЛ 2025-2026, где смотреть трансляцию

«Динамо» Минск — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Начало встречи — в 19:10 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Матч «Динамо» Минск — «Торпедо» 24 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Торпедо» находится на первой строчке, заработав 13 очков. В прошлой игре нижегородцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Шанхайским Драконам» (0:1 ОТ).

Календарь матчей КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
