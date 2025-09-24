«Динамо» Минск — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Начало встречи — в 19:10 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2025, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала восемь очков за шесть матчей. «Торпедо» находится на первой строчке, заработав 13 очков. В прошлой игре нижегородцы потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Шанхайским Драконам» (0:1 ОТ).