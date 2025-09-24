«Он не просто так становился лучшим в КХЛ». Защитник СКА — о Серебрякове

Защитник СКА Маркус Филлипс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4).

– Что произошло в эпизоде с победным голом «Авангарда»?

– Я ещё не пересматривал эпизод. Помню, что пытался заблокировать бросок. Обернулся и увидел шайбу в воротах. Нужно глянуть видео и разобраться.

– СКА упустил много опасных моментов, когда шайбу можно было буквально заносить в ворота. В чём причина?

– У них отличный вратарь, он не просто так становился лучшим вратарём КХЛ. Мы прилагали все усилия, но исход игры оказался не в нашу пользу, – сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.