Хоккей

«Он не просто так становился лучшим в КХЛ». Защитник СКА — о Серебрякове

«Он не просто так становился лучшим в КХЛ». Защитник СКА — о Серебрякове
Комментарии

Защитник СКА Маркус Филлипс высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

– Что произошло в эпизоде с победным голом «Авангарда»?
– Я ещё не пересматривал эпизод. Помню, что пытался заблокировать бросок. Обернулся и увидел шайбу в воротах. Нужно глянуть видео и разобраться.

– СКА упустил много опасных моментов, когда шайбу можно было буквально заносить в ворота. В чём причина?
– У них отличный вратарь, он не просто так становился лучшим вратарём КХЛ. Мы прилагали все усилия, но исход игры оказался не в нашу пользу, – сказал Филлипс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«СКА показал, что может играть с командами такого уровня». Филлипс о матче с «Авангардом»
