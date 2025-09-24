Скидки
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнется в 15:30

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся новосибирская «Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев». Команды будут играть на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала три очка за шесть матчей. «Сибирь» находится на девятой строчке, заработав шесть очков. На первом месте располагается магнитогорский «Металлург», у которого 14 очков после восьми игр.

Календарь матчей КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Топ-события среды: российские футболисты в Европе, регулярка КХЛ и волейбольный ЧМ-2025
