«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 15:30

Сегодня, 24 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся новосибирская «Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев». Команды будут играть на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала три очка за шесть матчей. «Сибирь» находится на девятой строчке, заработав шесть очков. На первом месте располагается магнитогорский «Металлург», у которого 14 очков после восьми игр.