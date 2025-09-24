Тренер «Авангарда» Буше прокомментировал победу в матче со СКА в Санкт-Петербурге

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (4:2).

«Как ожидалось, игра получилась непростой. Мы приехали в гости к сопернику, который находится в хорошей форме, выиграл до этого четыре матча подряд с общим счётом 17:5. В принципе, игра получилась такой, как мы ожидали, — непростой.

Первый период в нашем исполнении получился хорошим, мы его провели здорово. Во втором периоде СКА дал хороший отпор, вернулся в игру, и мы не смогли этому ничего противопоставить. Для нас будет на будущее уроком, как нужно действовать в таких ситуациях с командами, которые могут дать отпор, особенно у себя дома. В третьем периоде игра была достаточно боевая. Меня радует, что, в отличие от первых матчей в этом сезоне, когда в непростых ситуациях мы действовали не по заданию, иногда паниковали, сейчас мы стали ментально гораздо сильнее. Игроки сумели по заданию сыграть, уверенно, выстоять в конце, когда был натиск от СКА. Поэтому считаю, что игроки и вся команда заслужили итоговую победу», — сказал Буше на пресс-конференции.