Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Авангарда» Буше прокомментировал победу в матче со СКА в Санкт-Петербурге

Тренер «Авангарда» Буше прокомментировал победу в матче со СКА в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Ибрагимов, Лажуа) – 01:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 14:44 (5x4)     1:2 Менелл (Хайруллин, Воробьёв) – 26:13 (5x5)     2:2 Короткий (Зыков, Сапего) – 47:34 (5x5)     2:3 Чистяков (Фьоре, Прохоркин) – 58:43 (5x5)     2:4 Игумнов – 59:55 (en)    

«Как ожидалось, игра получилась непростой. Мы приехали в гости к сопернику, который находится в хорошей форме, выиграл до этого четыре матча подряд с общим счётом 17:5. В принципе, игра получилась такой, как мы ожидали, — непростой.

Первый период в нашем исполнении получился хорошим, мы его провели здорово. Во втором периоде СКА дал хороший отпор, вернулся в игру, и мы не смогли этому ничего противопоставить. Для нас будет на будущее уроком, как нужно действовать в таких ситуациях с командами, которые могут дать отпор, особенно у себя дома. В третьем периоде игра была достаточно боевая. Меня радует, что, в отличие от первых матчей в этом сезоне, когда в непростых ситуациях мы действовали не по заданию, иногда паниковали, сейчас мы стали ментально гораздо сильнее. Игроки сумели по заданию сыграть, уверенно, выстоять в конце, когда был натиск от СКА. Поэтому считаю, что игроки и вся команда заслужили итоговую победу», — сказал Буше на пресс-конференции.

Материалы по теме
Грубая ошибка голкипера прибила СКА, ЦСКА прервал серию поражений. Итоги дня КХЛ
Видео
Грубая ошибка голкипера прибила СКА, ЦСКА прервал серию поражений. Итоги дня КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android