Форвард ЦСКА оценил важность победы в матче с «Адмиралом» после трёх поражений

Нападающий московского ЦСКА Олег Майстренко высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:4).

— Такая победа после предыдущих неудачных игр особенно важна?

— Любая победа важна, тем более после трёх поражений. Она должна нам дать правильный импульс, правильные мысли в голову. Что нам нужно оставить, что нам нужно брать, ещё разберем. Это очень важно, — приводит слова Майстренко официальный сайт ЦСКА.

Ранее армейцы потерпели три поражения подряд: команда Игоря Никитина уступила магнитогорскому «Металлургу» (4:5), ярославскому «Локомотиву» (1:5) и московскому «Спартаку» (5:6 Б).