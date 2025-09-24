Форвард ЦСКА оценил важность победы в матче с «Адмиралом» после трёх поражений
Нападающий московского ЦСКА Олег Майстренко высказался о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (5:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5) 0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4) 1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5) 2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5) 2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5) 2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5) 3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4) 4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5) 4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)
— Такая победа после предыдущих неудачных игр особенно важна?
— Любая победа важна, тем более после трёх поражений. Она должна нам дать правильный импульс, правильные мысли в голову. Что нам нужно оставить, что нам нужно брать, ещё разберем. Это очень важно, — приводит слова Майстренко официальный сайт ЦСКА.
Ранее армейцы потерпели три поражения подряд: команда Игоря Никитина уступила магнитогорскому «Металлургу» (4:5), ярославскому «Локомотиву» (1:5) и московскому «Спартаку» (5:6 Б).
